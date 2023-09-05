Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден пожаловался на потерю своего дома

Байден заявил, что он не может попасть домой из-за службы безопасности

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что он не может вернуться в свой дом, поскольку его «разворошили» службы безопасности. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич, сводка встречи опубликована на сайте Белого дома.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день... Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. Я здесь только на один день», — сказал глава Белого дома.

Ранее газета New York Post сообщала, что Джо Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо. Издание отмечало, что зрители бросились на помощь главе государства. Когда американский президент поднялся, он пояснил, что наткнулся на черный мешок с песком.

До этого бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространял среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим» и «ментальной катастрофой» для США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях