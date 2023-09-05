Байден пожаловался на потерю своего дома

Президент США Джо Байден заявил, что он не может вернуться в свой дом, поскольку его «разворошили» службы безопасности. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич, сводка встречи опубликована на сайте Белого дома.

«Кстати, причина, по которой я здесь сегодня всего на один день... Я в отпуске. Нет, это не так. У меня нет дома, куда бы я мог пойти. Службы безопасности разворошили мой дом, в хорошем смысле, ради безопасности. Так что у меня нет места, куда бы я мог пойти, приехав в Делавэр, кроме как сюда. Я здесь только на один день», — сказал глава Белого дома.

Ранее газета New York Post сообщала, что Джо Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо. Издание отмечало, что зрители бросились на помощь главе государства. Когда американский президент поднялся, он пояснил, что наткнулся на черный мешок с песком.

До этого бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространял среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим» и «ментальной катастрофой» для США.