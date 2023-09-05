МИД России желает установления безвизового режима с крупными государствами Африки

Россия заинтересована в установлении безвизового режима с рядом крупных государств Африки. Об этом, ссылаясь на источник в Министерстве иностранных дел России, сообщает газета «Известия».

По словам собеседника издания, отношения России, с такими странами континента, как Египет, Алжир, Эфиопия являются более развитыми. И поэтому Москва хотела бы двигаться в направлении облегчения визового режима с этими государствами с дальнейшим выходом на безвизовый режим.

Наряду с этим, РФ ведет переговоры и со сравнительно небольшими африканскими государствами. Так, Москва согласовывает с Замбией проект соглашения об обоюдном введении безвизового режима.

При этом источник подчеркнул, что не все страны Африки готовы к быстрой отмене визового режима. Поэтому этот процесс носит постепенный характер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО заявил, что по итогам саммита Россия — Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.