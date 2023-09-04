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Нигерия рассматривает возможность вступления в G20

Нигерия приступила к консультациям о вступлении в «Большую двадцатку»

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Aijaz Rahi/AP

Аджури Нгелале, пресс-секретарь президента Нигерии Болы Тинубы, заявил, что страна после проведения консультаций рассматривает возможность вступления в «Большую двадцатку» (G20). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию нигерийского президента.

По словам Нгелале, членство Нигерии в G20 является желательным и поэтому правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определить преимущества и риски вступления. После завершения этих консультаций правительство решит: подавать ли заявку на присоединения к G20.

Пресс-секретарь сказал, что президент Тинубу по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди посетит саммит G20 в Нью-Дели. Нгелале отметил, что глава Нигерии намерен привлечь в страну иностранные инвестиции, предназначенные для развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей в Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке и Женеве.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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