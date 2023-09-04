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Шойгу высказался об отставке главы Минобороны Украины

Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что позиция Украины зависит от мнения США

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Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посчитал, что на Украине важные решения зависят от мнения США, а не от того, кто будет министром обороны. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

«[Зависит] не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Они (власти Украины. — «Газета.Ru») могут менять [министров] хоть каждый день», — сказал Шойгу.

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил, что решил освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который в настоящее время возглавляет Фонд государственного имущества Украины. За что был снят глава Минобороны Украины и связано ли это с неудачами Киева в ходе контрнаступления, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в МИД Украины начали «l»>ответили на критику темпов контрнаступления ВСУ.

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