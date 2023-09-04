Австрийский министр заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем своих детей

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил во время встречи послов в Вене, что у него складывается ощущение, будто он иногда видит коллегу с Украины Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последние 18 месяцев у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей. Но это хорошо. Я думаю, это крайне важно продолжать наш прямой диалог», — сказал австрийский министр.

Глава МИД Украины ответил Шалленбергу, попросив передать его детям «самые искренние извинения».

До этого Шалленберг заявил, что Евросоюз не может отдавать предпочтение интеграции Украины, забыв про другие государства-кандидаты на вступление в объединение. Он добавил, что Австрия не против присоединения к ЕС Украины и Молдавии. Шалленберг подчеркнул, что Вена не хочет превращения процесса расширения объединения в скотный двор по Джорджу Оруэллу, на котором один претендент будет равнее остальных.

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