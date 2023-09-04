В Москве заявили, что Россия не намерена покидать Южный Кавказ, как ближайший друг Армении

Россию пытаются искусственным образом убрать с Южного Кавказа, причем используя Армению как средство реализации этой цели. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС российский дипломатический источник, комментируя слова о РФ армянского премьер-министра Никола Пашиняна в интервью итальянской газете La Repubblica.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация, как ближайший сосед и друг Армении, покидать Южно-Кавказский регион не намерена.

«Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», — указал собеседник агентства.

Он добавил, что Москва рассматривает отношения с Ереваном в сферах безопасности и экономики не как зависимость одного государства от другого, но «как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство».

В интервью итальянскому СМИ армянский премьер-министр заявил, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией», в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов.

По словам Пашиняна, сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии на фоне проводимой ею спецоперации на Украине, она даже при желании не сможет обеспечить потребности Армении.

Политик высказал мнение, что это пример того, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой.

Ранее в Москве возмутились заявлением Пашиняна о России.