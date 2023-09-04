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Заявление Резникова об отставке рассмотрят в Раде на ближайшем заседании

Заявление Резникова об уходе с поста Минобороны Украины рассмотрит Рада

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Ukraine's Defence Minister Oleksii Reznikov via Twitter

Заявление Алексея Резникова об отставке с должности министра обороны Украины рассмотрят депутаты Верховной рады на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в своих социальных сетях.

«В Верховную раду поступило заявление от Алексея Резникова об отставке с должности министра обороны Украины», — сообщил он.

Спикер подчеркнул, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

До этого Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке. В соцсети он опубликовал фото соответствующего заявления. При этом Резников заявлял, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Резникова с поста министра обороны страны. Пресс-пул Белого дома сообщил, что американский президент Джо Байден находится в курсе решения главы Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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