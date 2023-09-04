Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и ссадинами на лице

Канцлер Германии Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу

close
100%
Bundeskanzler/Twitter

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц опубликовал на своей странице в Х (бывшая Twitter) фотографию с повязкой на глазу и ссадинами на щеке после полученной травмы во время занятий спортом.

«Я с нетерпением жду мемов», — написал германский лидер под постом.

Канцлер поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фотографии все выглядит гораздо хуже, чем в жизни.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц споткнулся во время пробежки и получил травму (синяки на лице), в связи с чем запланированная на 3 сентября поездка в город Херинген была отменена. Там он должен был посетить мероприятие по случаю 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена бундестага.

В конце августа бывший заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного расследования в отношении канцлера ФРГ по подозрению в даче им недостоверных показаний по так называемому делу Cum-Ex о присвоении денег государства.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях