Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и ссадинами на лице

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц опубликовал на своей странице в Х (бывшая Twitter) фотографию с повязкой на глазу и ссадинами на щеке после полученной травмы во время занятий спортом.

«Я с нетерпением жду мемов», — написал германский лидер под постом.

Канцлер поблагодарил подписчиков за пожелания выздоровления и заверил, что на фотографии все выглядит гораздо хуже, чем в жизни.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц споткнулся во время пробежки и получил травму (синяки на лице), в связи с чем запланированная на 3 сентября поездка в город Херинген была отменена. Там он должен был посетить мероприятие по случаю 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена бундестага.

В конце августа бывший заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного расследования в отношении канцлера ФРГ по подозрению в даче им недостоверных показаний по так называемому делу Cum-Ex о присвоении денег государства.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.