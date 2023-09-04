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В Крыму назвали бессмысленной замену министра обороны Украины

Сенатор Цеков: замена министра обороны Украины является бессмысленной

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Ints Kalnins/Reuters

Замена министра обороны Украины является бессмысленной, поскольку новый глава ведомства Рустем Умеров продолжит решать вопросы личного обогащения киевской верхушки. Об этом в эфире НСН заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. Комментируя данную кадровую перестановку, он процитировал басню Крылова: «А вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь».

«Умеров мне неизвестен. В Крыму он никак не засветился до 2014 года. Хотя очень смущает тот факт, что Умеров был советником у Мустафы Джемилева, ярого русофоба и русоненавистника, у человека, который не позволял в принципе крымчанам и крымским татарам нормально развиваться. Сейчас он, конечно, не сможет уже помешать ничем, так как он не в Крыму», — сказал Цеков.

Он добавил, что Умеров не имеет никакой компетенции, чтобы занимать должность главы Минобороны.

4 сентября глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Резников высказался о возможном назначении послом в Великобритании.

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