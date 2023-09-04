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Эрдоган вылетел на переговоры с Путиным

РИА Новости: Эрдогана на пути в Сочи для переговоров с Путиным

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Global Look Press

Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится на пути в российский Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным агентства, начало переговоров турецкого лидера и российского президента Владимира Путина запланировано на 13:00 по московскому времени. Об этом рассказал источник в администрации Эрдогана.

Ранее источник в Анкаре сообщал агентствуТАСС, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН. Также стороны намерены обсудить поставки продовольствия в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара.

Кроме того, в администрации турецкого лидера заявили, что Эрдоган обсудит с правительством Турции итоги переговоров со своим российским коллегой. 5 сентября в Анкаре пройдет заседание кабинета министров под председательством Эрдогана.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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