Воздушное пространство Нигера открыли для гражданских рейсов после переворота

Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, разрешили возобновить гражданские и коммерческие авиарейсы в национальном воздушном пространстве. Об этом сообщил интернет-портал ActuNiger.

В материале указано, что данное решение не распространяется на военные самолеты и другие воздушные суда специального назначения. При этом небо Нигера было закрыто 6 августа, после чего постоянный координатор ООН в республике Луиза Обен сообщила о проблемах с поставками гуманитарных грузов.

«Воздушное пространство Нигера, от земли до беспредельной высоты, открыто для всех международных и внутренних коммерческих рейсов», — привело издание выдержку из уведомления действующих властей.

26 июля президента африканской республики Мохаммеда Базума и его супругу задержала собственная гвардия. Уже ночью Вооруженные силы Нигера заявили о прекращении работы всех государственных учреждений в стране, а также ввели комендантский час и закрыли границы.

На следующий день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мятежников остановиться и отпустить главу государства. С аналогичными заявлениями выступили представители США и стран Европейского союза (ЕС).

Москва, в свою очередь, призвала стороны к мирному диалогу. Тем не менее 28 июля бывший руководитель президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя председателем Национального комитета по спасению родины от лица военнослужащих, устроивших переворот.

Ранее сообщалось, что свергнутый президент Нигера заразился малярией.