Южная Корея призовет мировое сообщество к «решительному ответу» на угрозы со стороны КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что призовет международное сообщество «решительно отреагировать» на военные угрозы со стороны КНДР во время саммитов G20 и АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Об этом он заявил в интервью Associated Press.

«На предстоящих саммитах АСЕАН и «Большой двадцатки» я намерен призвать международное сообщество решительно отреагировать на постоянную эскалацию ракетных провокаций и ядерных угроз Северной Кореи и тесно сотрудничать в ее денуклеаризации», — заявил Юн Сок Ёль.

Президент считает, что, пока санкции Совбеза ООН в отношении Пхеньяна выполняются, финансирование разработок оружия массового поражения со стороны КНДР значительно усложняется.

Ранее КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации подчеркивается, что северокорейской стороной были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности «с боеголовками, имитировавшими ядерные».

До этого Корейская народная армия (КНА) КНДР провела учения по нанесению ударов ТЯО с имитацией уничтожения целей на территории Южной Кореи. При этом была применена тактика выжженной земли.

Ранее КНДР, по предварительным данным, выполнила очередной пуск баллистической ракеты. Об этом заявила береговая охрана Японии.

Ранее в КНДР обвинили США в провоцировании ядерной катастрофы.