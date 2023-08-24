В КНДР обвинили США в провоцировании ядерной катастрофы

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Вашингтон подталкивает мир к ядерной катастрофе, передавая Киеву истребители F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, глава северокорейского оборонного ведомства подчеркнул, что КНДР намерена продолжать укреплять дружеские отношения с Россией «в войне за справедливость». Кан Сун Нам подчеркнул, что Вашингтон не имеет права критиковать военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

До этого ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Северная Корея намерена осуществить еще одну попытку запуска своего первого разведывательного спутника. Очередная попытка запуска станет третьей в этом году.

Также генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявлял, что Япония выразила Северной Корее протест в связи с очередным ракетным пуском.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.