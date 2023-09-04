В США рассказали о попытках граждан КНР проникнуть на американские объекты

Граждане Китая более 100 раз пытались проникнуть на военные базы и секретные объекты США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз», — говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон расценивает эти попытки проникновения на объекты США как потенциальную угрозу шпионажа.

Автор публикации подчеркивает, что зачастую китайцы, пытающиеся проникнуть на военные и секретные объекты США, представлялись туристами, которые заблудились. По словам официальных лиц США, произошедшие проникновения могли осуществляться, чтобы проверить методы обеспечения безопасности на военных базах США и других федеральных объектах.

В посольстве КНР в Вашингтоне, в свою очередь, назвали заявления американской стороны о шпионаже «злонамеренной выдумкой».

До этого портал Daily Mail сообщал, что компьютеры британских чиновников, которые побывали в КНР с визитом, «почистят», а их телефоны уничтожат, чтобы избежать рисков шпионажа.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.