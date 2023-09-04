В Крыму объяснили отставку министра обороны Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск, передает РИА Новости.

3 сентября украинский президент Владимир Зеленский сообщил о решении уволить Резникова с поста министра обороны Украины. По его словам, Минобороны должен возглавить руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Умеров является крымским татарином, одно время жил в Крыму. Он был советником лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Мустафы Джемилева.

По словам Константинова, он не знает Умерова. Вместе с тем он указал, что ему известно, в каком состоянии в настоящее врем находится вся система обороны на территории Украины.

«В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого «контрнаступа» не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского», — сказал глава крымского парламента.

Он считает, что такие тактические замены направлены на то, чтобы спасти всю команду, пожертвовав второстепенными фигурами. Как полагает Константинов, это никак не повлияет на ситуацию на фронте.

«Фамилии здесь совершенно не имеют смысла. Они берут кого попало, людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет моральных тормозов, поскольку только бессовестные люди могут сейчас согласиться сотрудничать с Зеленским», — добавил политик.

До этого «Украинская правда» писала, что президент Украины ищет замену Резникову. По данным издания, в качестве замены рассматривались два кандидата — вице-премьер Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ранее были названы причины отставки министра обороны Украины Резникова.