В Белоруссии обвинили Польшу в намерении ввести войска в Литву

Заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил в интервью телеканалу СТВ, что Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы ввести свои войска в Литву.

Он указал, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, но и несколько северо-западней, по литовской территории.

«Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край, якобы под эгидой защиты этого края», — заявил эксперт.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в августе сообщил о наращивании военного присутствия в Сувалкском коридоре и на границе с Белоруссией.

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 км — расположен на северной границе Польши между Россией и Белоруссией, который, по утверждениям западных политиков, Россия может попытаться перекрыть в случае конфликта с НАТО.

Ранее член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов рассказал «Газете.Ru» что, американцы называют Сувалкский коридор «ахиллесовой пятой» НАТО и местом, где Россия может начать войну с альянсом.