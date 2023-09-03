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В США назвали «веский аргумент» для отстранения Трампа от выборов

Сенатор США Кейн заявил о «веском аргументе» для отстранения Трампа от выборов

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Sam Wolfe/Reuters

Сенатор Соединенных Штатов от Демократической партии Тим Кейн заявил, что «атаку на Капитолий» организовали, чтобы помешать мирному переходу власти в стране, что является «веским аргументом» для отстранения экс-президента США Дональда Трампа от участия в выборах главы государства. Об этом сообщает ABC News.

«На мой взгляд, атака на Капитолий была создана с конкретной целью в конкретный момент. Это было нужно для того, чтобы помешать мирному переходу власти, заложенному в нашей конституции… Поэтому я думаю, что есть веский аргумент», — сказал Кейн в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

До этого бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что шансы подвергнуться судебному преследованию за консервативные взгляды со стороны администрации нынешнего президента США Джо Байдена «чрезвычайно высоки». Он отметил, что речь идет не только о Трампе или других людях с «узнаваемым именем», но и простых американцах. Джулиани подчеркнул, что необходимо бороться с развитием событий, когда у «американцев отбирают права».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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