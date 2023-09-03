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В Финляндии назвали условие для начала переговоров между РФ и Украиной

Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на РФ и Украину ради переговоров

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Международному сообществу придется оказать давление на Москву и Киев, чтобы они сели за стол переговоров. Об этом в интервью для испанской газеты 20minutos заявил бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

По словам экс-главы правительства, Китай вместе с крупными государствами на Юге и Востоке должны убедить Россию в необходимости начать мирные переговоры. В случае их успеха от США и стран Европейского союза (ЕС) потребуется то же самое, но в отношении Украины.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — подчеркнул Стубб.

В августе бывший премьер-министр выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в Финляндии. Первый тур всеобщего голосования состоится 28 января 2024 года, после чего в феврале может пройти второй тур.

22 августа действующий финский президент Саули Ниинистё заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может превратиться в площадку для проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. Глава государства выразил надежду на подобное развитие событий в 2025 году, когда Хельсинки примут на себя роль председателя объединения.

Ранее стало известно, как США саботировали проведение мирных переговоров между Россией и Украиной.

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