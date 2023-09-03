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На Украине рассказали, как будут бороться с коррупционерами

Власти Украины заявили, что будут возвращать сбежавших коррупционеров в страну

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Evgen Kotenko/Reuters

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что власти Украины будут возвращать в страну сбежавших в Европу крупных коррупционеров. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

По словам министра, сейчас в странах Европы находятся «топ-преступники».

«Их адвокаты, безусловно, чиновники бывшие или топ-коррупционеры получают хороших адвокатов, отмечают, что передавать в Украину будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции», — поделился Малюська.

Он выразил надежду, что такое явление в отношении крупных коррупционеров будет временным.

«Сначала пойдут те, кто украл больше всего, их мы попробуем достать в первую очередь, а средняя рыба и другие персонажи пойдут позже», — резюмировал чиновник.

До этого политолог Богдан Безпалько говорил, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова может быть связана с коррупционными схемами, в которых он был замешан, а также с подготовкой к президентским выборам в 2024 году.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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