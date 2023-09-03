Власти Колумбии договорились с повстанцами о мирных переговорах

Правительство Колумбии и повстанцы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК) договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров. Об этом офис верховного комиссара по делам мира Колумбии написал на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Стороны договорились… запустить процесс мирного диалога, обеспечить действие договоренностей по вопросам гражданского населения и режима временного двустороннего прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что представители властей Колумбии и РВСК должны встретиться 17 сентября для дальнейшей проработки и реализации договоренностей.

В июле стало известно от правительственных источников Колумбии, что Лусиано Марин Аранго, известный как Иван Маркес, один из лидеров повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), ушел из жизни год спустя после неудачной попытки покушения на него. Первым об этом сообщил журналист Ямид Амат на телеканале Canal 1, утверждая, что Маркес не полностью восстановился после нападения.

Ранее сын президента Колумбии признал финансирование кампании его отца из незаконных источников.