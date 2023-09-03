Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Колумбии договорились с повстанцами о мирных переговорах

Власти Колумбии договорились с повстанцами РВСК о прекращении огня

close
100%
Fabian Sommer/Global Look Press

Правительство Колумбии и повстанцы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК) договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров. Об этом офис верховного комиссара по делам мира Колумбии написал на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Стороны договорились… запустить процесс мирного диалога, обеспечить действие договоренностей по вопросам гражданского населения и режима временного двустороннего прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что представители властей Колумбии и РВСК должны встретиться 17 сентября для дальнейшей проработки и реализации договоренностей.

В июле стало известно от правительственных источников Колумбии, что Лусиано Марин Аранго, известный как Иван Маркес, один из лидеров повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), ушел из жизни год спустя после неудачной попытки покушения на него. Первым об этом сообщил журналист Ямид Амат на телеканале Canal 1, утверждая, что Маркес не полностью восстановился после нападения.

Ранее сын президента Колумбии признал финансирование кампании его отца из незаконных источников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях