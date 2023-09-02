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Зеленский описал будущую Украину после ареста Коломойского

Зеленский: на Украине больше не будет бизнеса для тех, кто грабил страну

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на арест украинского предпринимателя и миллиардера Игоря Коломойского.

Глава государства пообещал впредь очень жестко пресекать действия нарушителей закона.

«Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину», — утверждает он.

Зеленский выразил благодарность правоохранителей за решительность беспристрастно довести до справедливого итога каждое из подобных дел, несмотря на то, что они «тормозились десятилетиями».

Накануне следствие Украины предъявило Коломойскому обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем. 2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался вносить многомиллионный залог

Ранее бывший советник Кучмы назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского.

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