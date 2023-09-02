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Бывший советник Кучмы назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского

Экс-советник Кучмы Соскин назвал цель Зеленского в обвинениях против Коломойского

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Водник/Wikimedia

Предъявление обвинений предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому связано с попытками украинского президента Владимира Зеленского создать видимость борьбы с коррупцией накануне визита в Соединенные Штаты. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Теперь Зеленский едет в США, ему надо продемонстрировать [президенту США Джо] Байдену, что он борется с коррупцией», — утверждает он.

По мнению Соскина, уголовное преследование Коломойского на Украине решили выставить как поучительный пример «борьбы с олигархатом».

Накануне следствие Украины предъявило обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем, Коломойскому. Заседание суда по избранию меры пресечения украинскому олигарху, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, состоится вечером 2 сентября.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Игоря Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ информировали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее в Крыму решили полностью лишить украинских олигархов имущества в регионе.

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