Умер приезжавший в Россию для переговоров о заключенных дипломат США

Бывший губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, занимавший посты министра энергетики и постоянного представителя США при ООН при президенте Билле Клинтоне, скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Политик также занимался контактами с Россией по проблеме заключенных. По данным телеканала MSNBC, в прошлом он посещал Москву для переговоров по вопросу освобождения граждан США, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2023 года несколько сенаторов-демократов предлагали выдвинуть Ричардсона на Нобелевскую премию мира.

Дипломат начал свою политическую карьеру в качестве помощника бывшего члена палаты представителей от Массачусетса Фрэнка Брэдфорда Морса, а затем в 1970-х годах стал сотрудником Государственного департамента США и комитета по международным отношениям сената.

Впервые он был избран в палату представителей США в 1983 году, представляя третий округ Нью-Мексико. Позже Ричардсон работал постпредом США в ООН и министром энергетики, а затем был избран губернатором Нью-Мексико в 2002 году. Он проработал два срока, прежде чем покинуть свой пост в 2011 году.

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