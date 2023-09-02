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ООН назвали ареной для нечистоплотных методов Запада

МИД России: ООН стала ареной для нечистоплотных методов работы Запада

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РИА «Новости»

Площадка ООН стала ареной для нечистоплотных методов работы западных государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Ооновская площадка также превратилась в арену для нечистоплотных методов работы Запада», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, в Организации Объединенных Наций зачастую принимают «контрпродуктивные политизированные решения в интересах узкой группы стран», направленные на то, чтобы ограничить участие в структурах системы ООН представителей «неугодных» Западу парламентов.

Как заявили в министерстве, российская делегация вместе с союзниками будет педалировать в ходе сессии Генассамблеи ООН, которая состоится 19–26 сентября, спектр инициатив по главным международным проблемам.

«Одной из таковых <...> являются односторонние <...> санкции, которые беззастенчиво используются западными столицами для оказания прямого давления», — отмечается в сообщении.

Кроме того, дипломаты из РФ представят проекты в области укрепления контроля над вооружениями, предотвращения милитаризации космоса и противодействия героизации нацизма.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч.

Ранее в ООН анонсировали заседание по Украине с участием Лаврова.

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