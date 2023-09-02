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Папа Римский пожелал мира, похожего на эпоху после завоеваний Чингисхана

Папа Римский призвал восстановить мир, как после завоеваний Монгольской империи

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск призвал восстановить мир без конфликтов, как было после завоеваний первого великого хана Монгольской империи Чингисхана. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

В субботу, 2 сентября, понтифик впервые посетил Монголию и встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом. В ходе мероприятия он выступил с речью и отметил, что прилетел в республику в важное для ее жителей время — празднование 860-й годовщины со дня рождения Чингисхана.

«Да ниспошлют небеса, чтобы сегодня на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международным законам было восстановлено то, что когда-то было Pax Mongolica («Монгольский мир» — «Газета.Ru»), а именно отсутствие конфликтов», — сказал папа Римский.

Он добавил, что на протяжении нескольких веков в состав Монгольской империи входили самые разнообразные земли. По мнению понтифика, это говорит о способности предков монголов «признавать выдающиеся качества народов» и использовать их ради общего развития.

«Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни», — подчеркнул папа Римский.

Ранее понтифик направил телеграмму китайскому лидеру Си Цзиньпину и президентам других государств по пути в Монголию.

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