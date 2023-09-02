Папа Римский пожелал мира, похожего на эпоху после завоеваний Чингисхана

Папа Римский Франциск призвал восстановить мир без конфликтов, как было после завоеваний первого великого хана Монгольской империи Чингисхана. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

В субботу, 2 сентября, понтифик впервые посетил Монголию и встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом. В ходе мероприятия он выступил с речью и отметил, что прилетел в республику в важное для ее жителей время — празднование 860-й годовщины со дня рождения Чингисхана.

«Да ниспошлют небеса, чтобы сегодня на этой земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международным законам было восстановлено то, что когда-то было Pax Mongolica («Монгольский мир» — «Газета.Ru»), а именно отсутствие конфликтов», — сказал папа Римский.

Он добавил, что на протяжении нескольких веков в состав Монгольской империи входили самые разнообразные земли. По мнению понтифика, это говорит о способности предков монголов «признавать выдающиеся качества народов» и использовать их ради общего развития.

«Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни», — подчеркнул папа Римский.

Ранее понтифик направил телеграмму китайскому лидеру Си Цзиньпину и президентам других государств по пути в Монголию.