Подсчитаны расходы ФРГ из-за поломки самолета главы МИД

Отмена поездки главы МИД Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета привела к дополнительным затратам в размере более €104 тыс. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ МИД ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По информации издания, в связи с отменой поездок Бербок в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи МИД Германии на данный момент потратило около €104 331. Уточняется, что в эту сумму входят затраты на обратный путь, который совершили члены правительственной делегации и пять специальных гостей регулярным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным Der Spiegel, небольшая часть делегации продолжила путешествие регулярными рейсами в планируемые страны в Тихоокеанском регионе, например, для возврата артефактов в Австралию. Сама Бербок вернулась обратно в Гамбург первым классом авиакомпании Emirates.

До этого глава МИД Германии заявила, что регулярные авиарейсы для официальных поездок не являются для нее подходящей альтернативой. По ее словам, нельзя прервать официальную встречу, сказав, что нужно собираться в полет. По ее мнению, это «иная логистика, чем когда вы летите в отпуск».

Правительственный самолет A340 с Бербок на борту должен был приземлиться 14 августа в австралийской столице Канберре, во вторник должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако, 14 августа в аэропорту Абу-Даби экипаж самолета с главой МИД на борту обнаружил неисправность. У самолета не работали закрылки.

Бербок пришлось отменить запланированный визит. В мае Бербок дважды за три дня пришлось корректировать свой график по причине поломок ведомственных самолетов в трехдневном турне в Персидском заливе. Первый самолет столкнулся с неисправностью перед самой поездкой в саудовскую Джидду. Затем второй самолет сломался в Катаре. Из-за этого вылет министра задержался на день.

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