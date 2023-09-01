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В США обвинили Байдена в уничтожении своего главного союзника

Карлсон: Байден разрушает Западную Европу, затягивая конфликт на Украине

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байдена разрушает Западную Европу затягиванием украинского конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле, которое опубликовано на YouTube.

Кроме того, по его словам, из-за украинского кризиса американский президент теряет мировое лидерство. Карлсон отметил, что Соединенные Штаты приближаются к еще одной «Великой депрессии».

«У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала «Северный поток», — сказал он.

Накануне Карлсон предположил, что Соединенные Штаты развяжут полномасштабную войну с Россией в будущем году. По его оценке, Вашингтону «необходимо начать боевые действия», чтобы сохранить мировую гегемонию и «сосредоточить в своих руках полномочия военного времени».

До этого венгерский журналист и член Валдайского клуба Габор Штир заявлял, что европейские политики не понимают, что Соединенные Штаты используют их в ситуации на Украине, ослабляя конкурентоспособность Германии и других стран континента.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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