Президент США Джо Байдена разрушает Западную Европу затягиванием украинского конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле, которое опубликовано на YouTube.

Кроме того, по его словам, из-за украинского кризиса американский президент теряет мировое лидерство. Карлсон отметил, что Соединенные Штаты приближаются к еще одной «Великой депрессии».

«У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала «Северный поток», — сказал он.

Накануне Карлсон предположил, что Соединенные Штаты развяжут полномасштабную войну с Россией в будущем году. По его оценке, Вашингтону «необходимо начать боевые действия», чтобы сохранить мировую гегемонию и «сосредоточить в своих руках полномочия военного времени».

До этого венгерский журналист и член Валдайского клуба Габор Штир заявлял, что европейские политики не понимают, что Соединенные Штаты используют их в ситуации на Украине, ослабляя конкурентоспособность Германии и других стран континента.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.