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Казахстан планирует достичь экономической самодостаточности

Токаев заявил о необходимости обеспечения экономической самодостаточности Казахстана

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время послания народу, что самая важная задача в данный период — это достижение экономической самодостаточности государства и формирование «прочного промышленного каркаса страны». Об этом сообщает ТАСС.

«На текущем этапе самая важная задача — это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора», — сказал Токаев.

По его словам, страна должна реализовать «по-настоящему судьбоносные» проекты.

Президент также указал на возрастающую актуальность диверсификации экономики.

До этого торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов заявил РИА Новости, что у приграничной торговли РФ и Казахстана есть большой потенциал. По словам торгпреда, сейчас торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается достаточно интенсивно и отличается высокой продуктовой диверсификацией, а также низкой долей сырьевых товаров.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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