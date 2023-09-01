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Политолог объяснил, достаточно ли оснований для импичмента президента Грузии

Политолог Мамрадзе: импичмент президента Грузии под вопросом

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Mindaugas Kulbis/AP

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили под вопросом, несмотря на ее негативные для страны действия. Об этом в эфире НСН заявил политолог Петр Мамрадзе, комментируя скандал, связанный с несогласованными с парламентом планами грузинского лидера отправиться в Европу. По словам эксперта, формально она Конституцию не нарушала, поскольку может перемещаться по миру как физическое лицо.

«Набрать голоса для импичмента может не получиться. Импичмент под вопросом, так как суд может признать, что формальных нарушений нет. Но ее действия вредны для государственности страны, все ее заявления, это нужно понимать. Каждое ее заявление поддерживает радикальная оппозиция. Я бы на ее месте задумался, почему ее слова радуют партию Саакашвили», — отметил Мамрадзе.

Он напомнил, что правило, согласно которому президент Грузии имеет право вести переговоры и подписывать соглашения только по согласию правительства, появилось еще при бывшем президенте республики Михаиле Саакашвили.

1 сентября правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за ее планов поехать в Европу. Председатель партии Ираклий Кобахидзе отметил, что для этого необходима поддержка 100 парламентариев, включая голоса оппозиции.

30 августа администрация Зурабишвили обнародовала план ее поездок по Европе и встреч с европейскими лидерами. Отмечалось, что переговоры связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз. В ответ правительство республики заявило, что отказывает президенту страны в поездках в ЕС. Секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе отметил, что именно правительство определяет внешнеполитический курс Грузии.

Ранее в Грузии зарегистрировали законопроект, ограничивающий выдачу ВНЖ россиянам.

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