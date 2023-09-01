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Лавров рассказал, что будет с отношениями России и Японии

Лавров: Россия выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией

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Alet Pretorius/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с Токио и открыта к диалогу. Его слова приводит ТАСС.

«Это все равно наш сосед. В любом случае у нас есть и, я надеюсь, сохранятся дипломатические отношения», — заявил он.

По его словам, Россия открыта к диалогу.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что о постоянном членстве Германии и Японии в Совбезе ООН «не может быть и речи».

В июле Лавров сообщил, что заявления Токио и Сеула о том, что они не против обзавестись своим ядерным арсеналом или разместить у себя американский --это опасные тенденции.

В начале 2023 года Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году отметил, что контакты между Россией и Японией остались только на уровне посольств. Он добавил, что Япония по своей инициативе начала делать «аррогантные, воинственные заявления», которые ведут к ухудшению отношений с Россией.

Ранее большинство стран ООН признали необходимость реформы Совета Безопасности.

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