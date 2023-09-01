В Австрии назвали катастрофой ускоренный прием Украины в ЕС

Евросоюз не может отдавать предпочтение интеграции Украины, забыв про другие государства-кандидаты на вступление в объединение, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг. На подкасте Politico EU Confidential он отметил, что подобный шаг будет иметь серьезные негативные последствия.

«Мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны. С геостратегической точки зрения это было бы катастрофой», — пояснил Шалленберг.

Он добавил, что Австрия не против присоединения к ЕС Украины и Молдавии. Шалленберг подчеркнул, что Вена не хочет превращения процесса расширения объединения в скотный двор по Джорджу Оруэллу, на котором один претендент будет равнее остальных.

«Нельзя допустить, чтобы такое впечатление создалось в странах Западных Балкан», — заключил глава МИД Австрии.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Европе назвали обязательное условие для вступления в ЕС.