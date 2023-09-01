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Лавров оценил влияние спецоперации на создание нового мирового порядка

Лавров: СВО придала импульс развитию справедливого и многополярного мира

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине в значительной степени поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. Об этом глава дипломатического ведомства рассказал в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.

Лавров отметил, что страны Глобального Юга продемонстрировали нежелание подчиняться правилам так называемого «золотого миллиарда». Последние, по словам министра, были навязаны международному сообществу со стороны США и его союзников.

«Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности», — подчеркнул глава ведомства.

Также он обратил внимание на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, касающееся итогов саммита БРИКС. Французский лидер сообщил, что Глобальный Юг стремится обрести самостоятельность и не желает полагаться исключительно на западных партнеров.

Как сказал Лавров, такие признания лучше делать «поздно, чем никогда». Но в настоящее время подобная точка зрения не является на Западе доминирующей, сказал министр. США и их союзники все еще грозятся нанести России стратегическое поражение в зоне украинского конфликта, резюмировал Лавров.

28 августа глава МИД РФ сообщил о невозможности отказаться от выполнения задач, поставленных в рамках спецоперации. Министр заметил, что в последнее время президент страны Владимир Путин неоднократно выступал «с развернутыми оценками» ситуации в зоне боевых действий.

В частности, глава государства указал на сохранение позиций России на фронте. Также он заявил, что Москва «нисколько не поступилась целями специальной военной операции».

Ранее стало известно, какие страны присоединятся к БРИКС в 2024 году.

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Операция на Украине
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