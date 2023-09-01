МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности острова Большой Уссурийский, заявила, что у Москвы и Пекина нет территориальных претензий друг к другу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, два государства в плане пограничного вопроса придерживаются единой позиции. Она добавила, что Москва и Пекин множество раз говорили об отсутствии взаимных территориальных претензий.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется на объективное восприятие и рациональное отношение «соответствующих сторон» к новому изданию «стандартной карты мира», изданной ранее Китаем.

До этого китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал официально утвержденный комплект географических карт на 2023 год. В нем часть российской территории оказалась присоединена к КНР, а именно Большой Уссурийский остров, разделенный между двумя государствами.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».