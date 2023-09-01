Экс-глава военного комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом

Генеральный инспектор бундесвера и бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят в интервью швейцарскому изданию die Weltwoche предостерег Швейцарию от сближения с альянсом.

«Я скажу об этом как бывший председатель военного комитета НАТО: у Швейцарии история, при которой она обеспечила свою безопасность благодаря ее нейтралитету. Для Швейцарии будущее в безопасности и свободе означает необходимость сохранять нейтралитет руками и ногами», — ответил он на вопрос, следует ли Швейцарии в нынешней ситуации сближаться с НАТО.

Куят пояснил, что присоединение Швейцарии к Североатлантическому альянсу приведет к тому, что она станет участником конфронтации. По его мнению, эта ситуация может стать для Швейцарии очень неприятной.

Экс-глава комитета призвал ликвидировать подобные блоки, а не укреплять их, чтобы прийти к мультиполярному миру.

До этого политолог объяснил, чем обернется вступление в НАТО для Швейцарии.

Ранее в МИД РФ отреагировали на санкции Швейцарии против России.