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Медведев заявил, что в мире могут появиться вирусы не только природного происхождения

Медведев: в мире могут возникнуть вирусы искусственного происхождения

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе открытия заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию заявил, что в будущем в мире могут появиться вирусы не только природного происхождения, но и искусственного. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, Россия внимательно следит за ситуацией с вирусами в мире. Кроме того, российские власти озабочены военно-биологической активностью США на постсоветском пространстве.

«Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения», — отметил чиновник.

До этого Александр Чепурнов рассказал об особенностях новой волны коронавируса.

По его словам, чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества — более высокая скорость распространения или меньшая доза, необходимая для заражения. Он добавил, что «эрис» не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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