Лавров назвал Турции условия возвращения России к зерновой сделке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что российская сторона довела до сведения Турции условия, при которых она будет готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех пунктов меморандума РФ — ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорили разумеется о проблеме, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы», — сказал руководитель российского дипведомства.

Также сообщалось, что российский министр иностранных дел подробно обсудил ситуацию на Украине, а также причины неприемлемости для РФ «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского с турецким коллегой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.