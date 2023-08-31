Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал Турции условия возвращения России к зерновой сделке

Лавров назвал главе МИД Турции Фидану условия возвращения РФ к зерновой сделке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что российская сторона довела до сведения Турции условия, при которых она будет готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех пунктов меморандума РФ — ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорили разумеется о проблеме, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы», — сказал руководитель российского дипведомства.

Также сообщалось, что российский министр иностранных дел подробно обсудил ситуацию на Украине, а также причины неприемлемости для РФ «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского с турецким коллегой.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях