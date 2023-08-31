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Глава МИД Турции рассказал о значимости предстоящей встречи с Лавровым

Министр Фидан: переговоры с Лавровым станут подготовкой к встрече Эрдогана и Путина

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что предстоящая встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым станет подготовкой к переговорам турецкого и российского лидеров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, передает ТАСС.

«Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров», — сказал министр.

Кроме того, уточнил Фидан, на встрече будут обсуждаться вопросы возобновления зерновой сделки, возможность установления справедливого мира на Украине мирным путем а также происходящее в Сирии и на Южном Кавказе.

Фидан также поблагодарил министра Лаврова за гостеприимство и теплый прием.

Визит в Россию стал для Фидана первым на посту главы МИД Турции.

В МИД РФ в свою очередь, комментируя повестку встречи Фидана и Лаврова, заявили, что политический диалог Турции и России развивается интенсивно, невзирая на неблагоприятную международную конъюнктуру и давление третьих стран, и министры иностранных дел двух государств общаются тесно: в этом году Лавров встречался с предыдущим главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу трижды, проводил телефонные переговоры с Чавушоглу и Фиданом восемь раз.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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