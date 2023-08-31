Востоковед раскрыл, почему Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

Председатель КНР Си Цзиньпин делает «намек по-китайски» западным странам, отказываясь ехать на саммит G20 в Индии. Такое мнение в эфире НСН озвучил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев. Также, по его словам, нежелание лидера Китая присутствовать на встрече может быть обусловлено напряженными отношениями с Индией.

«Отношения между Индией и Китаем, мягко говоря, могли бы быть чуточку получше. Между ними сохраняются определенные трения по ряду вопросов: пограничные и так далее. Индия также никакого энтузиазма не проявляет в том, чтобы участвовать в проекте «Один пояс, один путь». Нельзя исключать, что это может быть намек «по-китайски» развитым странам», — сказал Карнеев.

Он добавил, что между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным вряд ли был «сговор», чтобы не ехать на саммит. Однако, по его словам, могли иметь место консультации по этой теме на уровне МИД или администраций лидеров стран.

О том, что Си Цзиньпин отправит вместо себя на саммит G20 премьер-министра КНР Ли Цяна, сообщило 31 августа агентство Reuters. Отмечалось, что площадка рассматривалась как место встречи китайского лидера с президентом США Джо Байденом, который подтвердил свое участие. Ожидалось, что в ходе мероприятия главы двух государств попытаются стабилизировать отношения, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий.

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