В МИД прокомментировали отставку министра обороны Британии Уоллеса

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале попрощалась с главой Министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом, подчеркнув, что «агент 006 бесславно покинул поле боя».

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном», — написала она.

31 августа стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, направив соответствующее прошение премьер-министру королевства Риши Сунаку. Экс-министр обороны отметил, что для него было честью «внести свой вклад в реагирование правительства на целый ряд угроз», в том числе инциденты в Солсбери, теракты в Лондоне в 2017 году, а также в ситуации в Афганистане, Судане и на Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 31 августа принял отставку главы Минобороны королевства Бена Уоллеса.

Новым министром обороны Британии назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.

Ранее в Великобритании назвали две кандидатуры на пост министра обороны.