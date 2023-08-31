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Европейские дипломаты провели переговоры в Габоне

FT: дипломаты Евросоюза провели переговоры в Габоне на фоне переворота в стране

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Gaetan M-Antchouwet/Reuters

Дипломаты Европейского союза 30 августа провели переговоры в столице Габона на фоне захвата военными власти в стране. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Европейские дипломаты в Либревиле провели кризисные переговоры на фоне появления видео с президентом страны Али Бонго Ондимбы, который призвал Запад помочь», — отмечает издание.

По данным Financial Times, чиновники также сообщили, что в Брюсселе пока не принимались какие-либо решения о возможной эвакуации европейских граждан из Габона на фоне ситуации в стране.

31 августа глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель перед неформальным заседанием министров иностранных дел стран сообщества в Толедо сообщил, что страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после захвата военными власти в стране.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее Евросоюз нашел разницу в переворотах в Нигере и Габоне.

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Переворот в Габоне
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