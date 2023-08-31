МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с отправкой к пропускному пункту «Лачин» «гуманитарного груза» для Нагорного Карабаха в сопровождении нескольких представителей Франции, в том числе мэра Парижа Анны Идальго, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Эти шаги французской стороны являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защищенные международным правом», — подчеркнули в Баку.

Такие действия, отметили в азербайджанском МИД, являются инструментом провокаций и поощрения Армении к обострению ситуации в регионе.

29 августа пресс-секретарь министерства Айхан Гаджизаде раскритиковала заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая заявила, в частности, что «стратегия подавления, направленная на подстрекательство к исходу армян из Нагорного Карабаха, незаконна и аморальна». Гаджизаде отметила неприемлемость таких заявлений, которые «не служат миру и стабильности в регионе и демонстрируют одностороннюю проармянскую позицию».

За день до этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готовит план по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.