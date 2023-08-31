Посольство США на Гаити призвало американцев покинуть страну «как можно скорее»

Посольство США призвало американских граждан как можно скорее покинуть Гаити на фоне продолжающихся беспорядков и политических потрясений в стране. Об этом сообщает The Washington Post.

«Учитывая текущую ситуацию с безопасностью и проблемы с инфраструктурой, граждане США на Гаити должны покинуть Гаити как можно скорее на коммерческом или частном транспорте», — говорится в сообщении диппредставительства.

Если граждане столкнутся с блокпостом, их просят развернуться и добраться до безопасного места.

«Если вы встретите блокпост, развернитесь и доберитесь до безопасного места», — добавили в посольстве.

В прошлом месяце США эвакуировали нечрезвычайный правительственный персонал и членов семей дипломатов из посольства в Порт-о-Пренсе, в столице и самом густонаселенном городе Гаити. Это объявление было сделано после того, как гаитяне скопились у территории американского посольства, пытаясь защититься от сильного артиллерийского огня.

Гаити переживает социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. В 2022 году бездействие властей привело к усилению влияния бандитских формирований, которые занимаются вымогательствами, применяют насилие, похищают людей с целью выкупа и контролируют целые районы Гаити, в том числе топливные терминалы.

Ранее обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину в США.