Лукашенко переговорил с Назарбаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение дня провел телефонные переговоры с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

В публикации отмечается, что с Путиным Лукашенко обсуждал актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки.

С Токаевым президент Белоруссии обсудил перспективные направления развития двух государств, а также обменялся мнениями по вопросам международной проблематики.

До этого Путин в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его дня рождения отметил, что их государства вместе смогут преодолеть любые трудности.

Также Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в госдеятельности.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 69 лет. Он родился в 1954 году.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.