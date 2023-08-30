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Генсек ООН осудил переворот в Габоне

Генсек ООН Гутерриш осудил переворот в Габоне

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Mary Altaffer/AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил переворот в Габоне, призвав стороны вступить в диалог, передает Reuters со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Он с глубокой обеспокоенностью принял к сведению объявленные результаты выборов на фоне сообщений о серьезных нарушениях основных свобод», — сказал он.

По его словам, генсек призывает все стороны проявлять сдержанность и вступить в предметный диалог.

Ранее военные, заявившие о захвате власти в Габоне, сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом.

Габонские военные, зачитывая пресс-релиз, заявили, что один из сыновей Бонго был арестован, «в частности за государственную измену».

Военные утверждают, что президент Габона в текущий момент содержится под домашним арестом, вместе с ним находится семья и врачи.

До этого председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что АС осудил действия военных, которые объявили о захвате власти в Габоне.

Ранее президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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Переворот в Габоне
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