Два человека с оружием пересекли границу с Белоруссией из Латвии

Два человека с оружием и в военной форме пересекли границу с Белоруссией со стороны Латвии. Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет в своем Telegram-канале.

Отмечается, что нарушителей границы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сам инцидент произошел неподалеку от пункта пропуска Григоровщина.

«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — говорится в сообщении.

В Минске обвинили латвийские власти в том, что те поддерживают напряженность на границе стран.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна планирует закрыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Это будут КПП «Лаворишкес» и «Райгардас», уточняет издание. Министр пояснила, что это связано с контрабандой и «потребности в офицерах» на границе. В случае закрытия этих КПП у страны останутся еще два работающих пункта на границе — «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Билотайте также сообщила, что министры стран Балтии и Польши обозначили основные критерии того, когда полностью закроют государственную границу с Белоруссией. По словам министра, решение будет принято в случае вооруженного инцидента на границе двух стран или при организованном массовом выезде нелегальных мигрантов.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.