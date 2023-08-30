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В США заявили об ошибке НАТО перед украинским контрнаступлением

Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО ошиблось в ситуации перед контрнаступлением ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед украинским контрнаступлением, из-за чего произошли многочисленные потери в зоне боевых действий. Об этом в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Западные политики и военные воодушевляют их (украинские войска. — «Газета.Ru») продолжать наступать. По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим», — сказал он.

Джонсон также отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины изначально было обречено на провал.

Накануне обозреватель Defense News Дэниел Депетрис заявлял, что разведывательное сообщество США скептически оценивает способности украинских войск пробиться через оборонительные рубежи России в зоне проведения специальной военной операции.

До этого бывший командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант Богуслав Самол говорил, что Вооруженные силы Украины допустили ошибку, начав наступательные действия сразу по трем направлениям.

28 августа газета Financial Times писала, что инструкторы стран Запада признают, что украинской армии не удалось добиться поставленных задач в ходе контрнаступления из-за больших возможностей ВС РФ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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