В Габоне находятся около 400 военных инструкторов Франции, ситуация в стране не сказалась на их деятельности, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на французских военных.

«400 военнослужащих Франции находятся в Габоне, они руководят региональной операцией по военной подготовке», — говорится в публикации.

До этого французское Министерство иностранных дел дало рекомендацию своим гражданам воздержаться от передвижений по Габону после попытки государственного переворота в стране.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Политолог Федоров заявил, что переворот в Габоне ослабляет политику Франции в Африке.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.