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В Молдавии заявили о стремлении России не пустить страну в ЕС

Президент Молдавии Санду заявила, что Россия не хочет продвижения Молдавии в ЕС

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Российская Федерация не хочет, чтобы Кишинев продвигался по пути в Европейский союз. По ее словам, РФ использует Молдавию для борьбы с другими странами. Об этом Санду заявила в интервью The Times.

«Россия не хочет, чтобы Молдова продвигалась по пути ЕС. Россия хочет, чтобы Молдова оставалась частью серой зоны для использования ее в борьбе с демократическим миром», — заявила Санду.

Президент отметила, что некоторые граждане Молдавии не понимают, «насколько важна свобода», отметив необходимость воздействия на их позиции.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что администрация молдавского президента Майи Санду собирается любой ценой разорвать отношения с Россией.

«Антироссийская составляющая в политике нынешнего руководства Молдавии — неотъемлемая часть определенного его западными спонсорами курса на насильственную румынизацию страны и ее втягивание в евроатлантические структуры», — сказал Шевцов.

Ранее экс-президент Молдавии назвал правительство Санду марионетками.

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