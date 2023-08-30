Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали расследование крушения самолета Пригожина

Песков: расследование крушения самолета Пригожина будет исключительно российским

close
100%
Телеграм-канал «Новости Москвы»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является исключительно внутрироссийским. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что о международном расследовании этой авиакатастрофы речи не идет. Одной из рассматриваемых следователями версий он назвал «преднамеренное злодеяние».

До этого Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях