В Кремле прокомментировали расследование крушения самолета Пригожина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина является исключительно внутрироссийским. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что о международном расследовании этой авиакатастрофы речи не идет. Одной из рассматриваемых следователями версий он назвал «преднамеренное злодеяние».

До этого Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».