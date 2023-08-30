В правительстве Франции прокомментировали переворот в Габоне

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в Париже следят за ситуацией в Габоне после переворота, объявленного военными. Об этом пишет Reuters.

Заявление было сделано Борн на конференции послов и не содержало никаких конкретных деталей.

До этого в ЕС заявили, что, если сообщения о перевороте в стране подтвердятся, его будут считать фактором дестабилизации африканского региона.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа.

Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 гг.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.